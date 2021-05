Zoveel ben je kwijt bij de verplichte quarantainehotels in Casablanca

marokko 12 mei 0:27

Sinds 8 mei moeten Marokkaanse reizigers bij terugkomst in thuisland Marokko voor tien dagen in quarantaine in één van de zes aangewezen hotels in Groot-Casablanca

De quarantaineplicht geldt voor reizigers die aankomen vanuit één van de 54 landen waar Marokko momenteel een reisverbod voor heeft uitgevaardigd. Reizigers moeten beschikken over een reservering met betaalbewijs voor één van de zes aangewezen hotels; Atlas-hotel (Noauceur), Onomo-hotels (Boulevard Al Massira of Nouaceur), Ibis-hotels (Casa-haven, boulevard Abdelmoumen), Delta Atlas-hotel (boulevard Mohammed V). De hotels zijn 3 of 4 sterren accommodaties die voor de quarantaine-gasten een speciaal volpension (incl. ontbijt, lunch en diner) arrangement hebben samengesteld.

Bij het Ibis Casa City Center en Ibis Abdelmoumen (****) betaal je 613 DH voor een eenpersoonskamer en 926 DH voor twee. Bij Onomo Airport (****) ben je 923 DH kwijt voor een eenpersoonskamer en 1283 voor tweepersoonskamer. Onomo Massira (****) biedt enkel eenpersoonskamers en daar ben je 820 DH lichter. Delta Atlas (***) (tevens de enige 3-sterren accommodatie in de lijst van zes) vraagt 500 DH voor een eenpersoonskamer en 800 DH voor twee.

Passagiers die door de nieuwe inreisvoorwaarden worden getroffen zijn tevens verplicht om vóór vertrek te beschikken over een ingevulde coronaverklaring en een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur). Ook moet men kunnen aantonen in Marokko woonachtig te zijn of toestemming hebben van lokale autoriteiten (of Binnenlandse Zaken).