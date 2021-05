Gevluchte leden Marokkaans boksteam doen verhaal (video)

De twee atleten die in april het Marokkaanse boksteam in Polen verlieten hebben in een video uitleg gegeven over hun beweegredenen.

In een video vertellen Reda El Bouyahaouy (18) en Ilias Benlamlih (18) waarom ze tijdens het Jeugd Wereldkampioenschappen boksen in Polen de Marokkaanse boksdelegatie de rug toekeerden en het hazenpad kozen.

De twee jonge boksers zorgden weken geleden voor verdeelde reacties nadat bekend werd dat het tweetal het trainingscentrum had verlaten. Het duurde niet lang voordat de Marokkaanse pers de vermissing omschreef als een poging om in Europa te kunnen blijven

"We willen medeburgers informeren dat we niet zijn weggelopen uit angst voor superieure tegenstanders op het toernooi maar vanwege het gebrek aan erkenning van de overheid". De twee jonge mannen spreken over de precaire omstandigheden waarin veel professionele atleten in Marokko moeten leven. Volgens de twee hebben ze geen recht op financiële steun en zijn de vooruitzichten op een professionele carrière niet rooskleurig.



Ondanks de vele overwinningen beweren ze niet in staat te zijn van hun sport te leven. Volgens de twee atleten kunnen tegenstanders in anderen landen wèl profiteren van de omstandigheden en hebben daardoor meer kansen om echt kampioen te worden.

Marokkaanse sportfederaties zien steeds meer atleten verdwijnen wanneer ze naar het buitenland afreizen. Het fenomeen zorgt voor een slecht imago voor Marokko en is een doorn in het oog van de sportfederaties. Volgens Bouyahaouy is de sportfederatie en het administratief management incompetent en daardoor zelf verantwoordelijk voor de situatie.



El Bouyahaouy kaart aan dat de sportfederatie enkel naar de atleten omkijkt als er een wedstrijd gevochten moet worden maar dat de vechters de rest van de tijd aan hun lot worden overgelaten. De boksers geven aan dat ze vaak niet eens de middelen hebben om nieuwe bokshandschoenen te kopen.

Ten slotte maakt El Bouyahaouy bekend van plan te zijn om te blijven boksen in Europa in de hoop de Olympische titel te winnen op de Olympische Spelen van 2024. Hij moedigt jonge sportliefhebbers aan om energie en tijd te stoppen in hun schoolopleiding, zelfs als ze een carrière in de sportwereld ambiëren.



El Bouyahaouy hoop dat anderen kunnen leren van zijn fouten. Hij stopte op 14-jarige leeftijd met school en is nu niet in staat een baan te vinden om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien.

Een paar dagen na het vertrek van El Bouyahaouy en Benlamlih heeft ook Mohamed Abouhamda het boksteam in Polen verlaten, naar verluidt is hij "gevlucht naar Duitsland", waar zijn oudere broer Abdul Jalil woont, die won in 2015 en 2017 het Afrikaans kampioenschap.

