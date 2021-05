Casablanca: Politie beëindigt solidariteitsmars Palestina (video)

In Casablanca zijn maandag enkele honderden Marokkanen de straat opgegaan uit solidariteit met de Palestijnen in Jeruzalem en de Gazastrook.

Het Marokkaanse front ter ondersteuning van Palestina had opgeroepen tot het protest. De autoriteiten hadden geen toestemming voor het protest en waarschuwden voor strenge handhaving van de coronamaatregelen.

In delen van Jeruzalem en de Gazastrook vinden al dagen Israëlische aanvallen op Palestijnen plaats. De Israëlische militaire politie gebruikt flitsgranaten, traangas en rubberen kogels op de stenengooiende Palestijnen.

Israël wil dat Palestijnse gezinnen hun woningen in de wijk Sheikh Jarrah in Jeruzalem ontruimen om plaats te maken voor Israëlische kolonisten. Sinds maandag worden er ook veelvuldig Israëlische luchtaanvallen uitgevoerd, minstens 25 Palestijnen zijn overleden, waaronder negen kinderen.



Het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde zondag het geweld in het bezette Oost-Jeruzalem en omschreef deze als "onaanvaardbaar". Het ministerie riep op tot dialoog en respect voor de rechten van de Palestijnen maar bekritiseerde niet expliciet het Israëlische politiegeweld of de geplande ontheemding van Palestijnse inwoners.

De Marokkaanse pro-Palestina organisatie veroordeelde het officiële standpunt van de Marokkaanse regering en beschrijft het "stilzwijgen" van Rabat als "beschamend". De Marokkaanse koning Mohammed VI is voorzitter van het Al Quds committee dat in 1975 op initiatief van wijlen koning Hassan II werd opgericht. Ironisch genoeg was Mohammed VI de grootste aanjager van de omstreden normalisatieovereenkomst met Israël.



Het is niet de eerste keer dat een pro-Palestina demonstratie als ongeoorloofd wordt bestempeld. In maart werd een demonstratie verboden en ook in december vorig jaar werden meerdere sit-ins tegengehouden.

Op sociale netwerken werd destijds opgeroepen tot verzet tegen de ondertekende "normalisatieovereenkomsten" met Israël. In Tanger, Tetouan, Meknes, Kursif, Taza, Awlad Taima, Casablanca, Mohammadia en Larache werden tevergeefs protesten gepland.

