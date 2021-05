Israël gaat aanvallen op Gaza opvoeren, VN vreest 'grootschalige oorlog'

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft laten weten dat Israël zijn aanvallen op de Gazastrook zal opvoeren.

In een toespraak via de Israëlische televisie verzekerde hij dat Hamas en Islamitische Jihad een "hoge prijs" zullen betalen voor hun raketaanvallen op Israël.

De VN-gezant voor het Midden-Oosten Tor Wennesland vreest voor een "oorlog op grote schaal" tussen bezetter Israël en verzetsbeweging Hamas.

"Stop deze raketaanvallen meteen. Deze escalatie gaat in de richting van een oorlog op grote schaal. De verantwoordelijken van alle kampen moeten zich inzetten om tot een de-escalatie te komen. Een oorlog in Gaza is verwoestend en de gewone mensen betalen de prijs", schreef de speciale coördinator van de VN voor het vredesproces in het Midden Oosten Tor Wennesland op Twitter.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal woensdag bijeenkomen voor een spoedoverleg over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Wennesland zal de Veiligheidsraad achter gesloten deuren inlichten over de situatie. De raad kwam maandag al bij elkaar, maar kon geen overeenkomst bereiken over een gezamenlijk standpunt.

Aanvallen intensiveren

Netanyahu gaat de aanvallen op de Gazastrook flink uitbreiden. "Besloten is zowel de kracht als de frequentie van de aanvallen op te voeren", zei Netanyahu dinsdag in een tv-toespraak. "Dit is nog maar het begin. We hebben nog veel meer doelen in het vizier", zei de Israëlische minister van Defensie en oorlogsmisdadiger Benny Gantz. "Geen enkel soeverein land accepteert dat zijn bevolking wordt beschoten en wij zullen het zeker niet accepteren.", aldus de kolonistenleider.



Netanyahu riep in de nacht van dinsdag op woensdag de noodtoestand uit in de stad Lod, omdat onder de inwoners van Arabische afkomst "grootschalige rellen" zouden zijn uitgebroken.

Ongeveer 30 procent van de ruim 77.000 inwoners van Lod is van Arabische afkomst. Het is één van meerdere Israëlische steden met een groot aantal Arabische inwoners. Ook in andere dergelijke steden, zoals Acre, Wadi Ara en Jisr A-zarca zijn protesten gaande. In deze drie steden zijn in totaal acht mensen gearresteerd tot nu toe.

Eerder op de dag vielen bij Israëlische bombardementen op de Gazastrook al 28 doden, onder wie tien kinderen. Aan Israëlische kant vielen twee doden, toen vanuit Gaza raketten werden afgeschoten op de zuidelijke stad Ashkelon.

