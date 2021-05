WHO: Indiase coronavariant tot nu toe in 44 landen ontdekt

De Indiase coronavirusvariant B. 1. 617 is tot nu toe al in 44 landen vastgesteld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag.

Het grootste aantal besmettingen met de variant buiten India is waargenomen in Groot-Brittannië, blijkt uit de analyse van ruim 4500 monsters. De Indiase variant zou ook 11 keer in Nederland zijn waargenomen, blijkt uit de data gepubliceerd op het platform GISAID.



Coronavirusvariant B. 1. 617 werd in oktober voor het eerst waargenomen. Eerder liet de WHO al weten dat de mutatie, die besmettelijker lijkt, als wereldwijd probleem wordt gezien. Mogelijk is de variant ook iets resistenter tegen vaccins.

Twee weken geleden waarschuwde de WHO nog niet te snel conclusies te trekken. De variant staat nu op eenzelfde lijst als de virussoorten ontdekt in Groot-Brittannië, Brazilië en Zuid-Afrika. Dit in eerste instantie omdat het zich sneller lijkt te verspreiden.

Meerdere landen, waaronder ook Nederland, weren al weken vluchten uit India. In België is al iemand in een verpleeghuis overleden aan de gevolgen van de Indiase virusvariant.

Het aantal besmettingen in India is in de afgelopen weken in hoog tempo gestegen.

