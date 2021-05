Mohammed VI: Koninklijk pardon voor 810 gevangenen, inclusief 17 Hirak-activisten

Koning Mohammed VI heeft 810 mensen gratie verleend ter gelegenheid van Eid al-Fitr.

Het koninklijk pardon is in Marokko een traditioneel gebruik om nationale en religieuze feestdagen te markeren.

Bij 606 begunstigden is de gevangenisstraf verlaagd of kwijtgescholden, meldde het ministerie van Justitie in een verklaring. In 204 gevallen ging het om mensen die op borgtocht vrij waren of in voorwaardelijke invrijheidstelling verkeerden.

Onder de begunstigden zitten ook 17 Hirak-activisten. Veiligheidsdiensten arresteerden de activisten tussen 2016 en 2017 tijdens hun deelname aan protesten in de provincie Al Hoceima.



Onder de begunstigden zitten ook 12 gevangenen die werden veroordeeld voor terrorisme en hebben deelgenomen aan het rehabilitatieprogramma (Moussalaha).

Marokko lanceerde in 2017 het "moussalaha" -programma met als doel gevangenen met extremistische ideologieën psychologisch en intellectueel voor te bereiden op een succesvolle re-integratie in de samenleving.



Vorig jaar gaf de koning ter gelegenheid van Eid al-Fitr 483 mensen een koninklijke gratie. Het lagere aantal was het gevolg van de uitzonderlijke gratie van de koning eerder dat jaar.

Om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen ontvingen in coronajaar 2020 5.645 gevangenen gratie.

