Voor derde dag op rij Israëlische luchtaanvallen op Palestijnen

Voor de derde dag op rij hebben de Palestijnen en Israëliërs slag geleverd in de jongste golf van geweld tussen de twee volken.

Het Israëlische leger voerde wederom luchtaanvallen uit in de Palestijnse Gazastrook, Palestijnse verzetsbewegingen bestookten Israël met raketten.

Ondertussen besloot Washington een topdiplomaat te sturen die gaat proberen de situatie te kalmeren tijdens de intensiefste gewelddadigheden in jaren.

De Palestijnen zijn woedend dat Israël Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in het bezette Oost-Jeruzalem wil verdrijven zodat er Joodse kolonisten kunnen wonen. Ook zijn de Palestijnen boos omdat de Israëliërs meermaals de Al-Aqsa-moskee hebben bestormd en onschuldige moskeegangers bekogelden met traangas, flitsgranaten en stinkdierwater.

Ook tussen Israëliërs onderling kwam het woensdag tot bloedige confrontaties. Arabische Israëliërs (van Palestijnse komaf) en joden (van West-Europese komaf) vielen elkaar in meerdere steden aan, waarbij gewonden vielen.

Groepen radicale joden vernielden Arabische winkels en richtten een ravage aan in het Arabische deel van de stad. Eerder hadden de Arabieren al een synagoge in de stad Lod in brand gestoken als vergelding voor de veelvuldige vernielingen door de Israëlische militaire politie in de Al-Aqsa-moskee.



De burgemeester daar sprak over een burgeroorlog. Premier Netanyahu overwoog soldaten te sturen, maar defensieminister Gantz zou dat idee hebben verworpen, melden Israëlische media.

Aanvallen op de Gazastrook

Sinds het geweld maandag escaleerde, zijn in de Gazastrook minstens 65 Palestijnen omgekomen, waaronder 14 kinderen. Israël meldde tot nu toe zes slachtoffers, onder wie een soldaat.



De Israëlische premier Netanyahu bezwoer niet te stoppen met de bombardementen op de Gazastrook: "Dit is nog maar het begin. We zullen ze raken op een manier die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden." Hamas-leider Haniyeh zei op zijn beurt: "De confrontatie met de vijand heeft een open einde."

Moskou vindt dat er dringend een spoedvergadering moet komen van het zogenoemde Midden-Oostenkwartet van Verenigde Staten, Verenigde Naties, Europese Unie en Rusland.

