Hamas eist stopzetting internationaal vliegverkeer naar Israël

Hamas zegt een raket te hebben afgevuurd op de Israëlische luchthaven Ramon.

Een woordvoerder van de gewapende tak van die Palestijnse verzetsbeweging eist dat internationale luchtvaartmaatschappijen alle vluchten staken naar vliegvelden in Israël.

De Israëlische burgerluchtvaartautoriteit had eerder op de dag bekendgemaakt dat passagiersvluchten worden omgeleid naar Ramon. Die luchthaven ligt in het zuiden van het land en is het grootste vliegveld na Ben-Gurion bij Tel Aviv.

Palestijnse verzetsgroepen hebben sinds maandag ruim 1600 raketten afgevuurd richting Israël als reactie op de uiterste gewelddadige politieoptredens van bezetter Israël, die daarop weer reageerde met honderden luchtaanvallen. De Israëlische autoriteiten zeggen dat Ramon niet is geraakt door een raket.

Veel internationale luchtvaartmaatschappijen hebben het vliegverkeer uit voorzorg opgeschort. Het gaat onder meer om KLM, British Airways, Virgin Atlantic, Iberia en Lufthansa.

© ANP 2021