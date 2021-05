Oud-PVV'er Brinkman vrijgesproken van lekken informatie Telegraaf

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag oud-PVV’er en voormalig politieagent Hero Brinkman vrijgesproken van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie aan De Telegraaf.

Wel is hij veroordeeld voor het opzoeken van informatie in politiesystemen voor zijn partner. Het voormalige Kamerlid heeft hiervoor een taakstraf van zes uur gekregen, maar omdat hij langer dan dit in voorlopige hechtenis heeft gezeten, hoeft hij deze niet uit te voeren.

De rechtbank dacht in de eerste instantie aan een taakstraf van 20 uur, maar onder meer omdat het te lang heeft geduurd voordat zijn zaak is behandeld, krijgt hij strafkorting.

Er is volgens de rechters onvoldoende vast komen te staan dat het Brinkman is geweest die in 2016 en 2017 informatie doorsluisde aan De Telegraaf. De journalist heeft gezegd "meerdere bronnen" te hebben gehad. De krant heeft destijds een zestal artikelen gepubliceerd, onder meer over terrorisme.



Motief

Het Openbaar Ministerie heeft eerder aangehaald dat Brinkman boos was op de politie, omdat de top hem na zijn vertrek uit de PVV zou hebben gedwarsboomd. Hierin zou volgens de officier van justitie het mogelijke motief liggen. Er was dan ook een half jaar celstraf geëist.

De oud-politieman heeft tijdens een eerdere zitting toegegeven dat hij boos was op de politie. Volgens hem onderschatte de politie destijds de gevaren voor een terroristische aanslag. Dat hij bewust vertrouwelijke informatie heeft gelekt, is door Brinkman altijd ontkend.

"Ik heb 33 jaar bij politie gewerkt. Ik heb nog nooit iets gelekt, aan niemand. Ik was een doodeerlijke politieman."

