Doden door explosie tijdens vrijdaggebed in moskee Afghanistan

Een explosie in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zeker twaalf mensen het leven gekost.

De ontploffing komt op een moment waarop in Afghanistan een korte wapenstilstand geldt vanwege het einde van de ramadan.

De explosie vond volgens de politie plaats tijdens het vrijdaggebed. Naast de dodelijke slachtoffers, onder wie de imam van de moskee, vielen er ook vijftien gewonden. Het is niet direct duidelijk wie er achter de explosie zit.

Sinds donderdag geldt in Afghanistan een driedaagse staakt-het-vuren tussen de Taliban en de Afghaanse regering. De militante organisatie had deze afgekondigd vanwege Eid al-Fitr. Het leger is door de regering opgeroepen het bestand te respecteren.



De aankondiging van de Taliban werd verwelkomd door president Ashraf Ghani, die pleit voor een permanente wapenstilstand. Sinds bekend werd dat alle internationale troepen voor 11 september uit Afghanistan zullen vertrekken, voert de groepering steeds meer aanvallen uit.

De Taliban waren tot 2001 in Afghanistan aan de macht, totdat ze werden afgezet door de Verenigde Staten in de nasleep van de aanslagen op 11 september 2001.

