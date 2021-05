VS hebben basis in Kandahar na bijna 20 jaar verlaten

De VS hebben de ontmanteling van de grote militaire basis in het Afghaanse Kandahar afgerond.

Het was de op één na grootste basis van Amerikaanse troepen in het land. Kandahar, 450 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Kabul, is de tweede stad van het land en de regio staat bekend als de geboortegrond van de radicale Taliban.

In de regio wordt nog steeds gevochten tussen de Taliban en de Afghaanse strijdkrachten. Afgelopen week nog zijn Amerikaanse gevechtstoestellen vanaf de basis in actie geweest tegen oprukkende Taliban. Het Afghaanse leger heeft laten weten dat de laatste Amerikanen er afgelopen woensdag vertrokken zijn.

Een Afghaanse officier klaagde anoniem dat het nu erg moeilijk voor de strijdkrachten wordt. De Afghaanse vliegtuigen kunnen volgens hem bijvoorbeeld niet 's nachts vliegen en nachtelijke operaties tegen de vijand zijn dan uiterst moeilijk. Hij vind dat het Afghaanse leger er aan zijn lot wordt overgelaten.

Het vliegveld van Kandahar was in 2001 ook de eerste luchthaven in Afghanistan die de Amerikanen in gebruik namen, na hun inval in het land.

