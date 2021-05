Een op de tien Belgen volledig gevaccineerd

Een op de tien Belgen is volledig gevaccineerd tegen Covid-19. Volgens het gezondheidsinstituut Sciensano hebben 1.196.831 inwoners van België, ofwel 13 procent van alle volwassenen, de nodige prikken gehad.

Dat komt overeen met 10,4 procent van de totale bevolking. Er zijn in totaal nu vijf miljoen prikken gezet. Het aantal mensen dat minstens een eerste prik toegediend kreeg, is opgelopen tot iets meer dan 3,8 miljoen. Dat is 41,5 procent van de volwassenen, ofwel 33,2 procent van de totale bevolking.

De coronacijfers blijven dalen. Voor het eerst sinds maart liggen er vrijdag minder dan 2000 Belgen in het ziekenhuis met Covid-19, een daling met 20 procent ten opzichte van vorige week, aldus Sciensano. Van hen liggen er 647 op de intensivecareafdelingen, 13 procent minder dan vorige week.

De Nederlandstalige inwoners van België zijn meer bereid om zich te laten inenten dan de Franstaligen. Volgens een motivatiebarometer van drie universiteiten (UGent, UCLouvain en de ULB in Brussel) weigert 38 procent van de Franstaligen een vaccin, tegenover 20 procent van de Vlamingen, schrijft onder andere Le Soir.

