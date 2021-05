El Ghazi in voorlopige EK-selectie

Bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal heeft Anwar El Ghazi opgenomen in zijn voorlopige selectie voor het EK. De groep bestaat uit 34 spelers.

El Ghazi presteert opvallend bij Aston Villa. Timber is inmiddels basisspeler bij Ajax. Karsdorp hoort na een lastige periode weer bij de eerste keus van AS Roma. Gakpo is dit seizoen een van de belangrijkste spelers van PSV. Koopmeiners maakt dit seizoen indruk als aanvoerder van AZ.

Ryan Babel ontbreekt in de voorlopige selectie. De aanvaller was de afgelopen jaren een vast gezicht bij het Nederlands elftal. De Boer doet ook geen beroep op de ervaren Kevin Strootman. Daley Blind, revaliderend van een enkelblessure, staat zoals verwacht wel op de voorlopige lijst. De Boer was vorige week al positief over zijn herstel. Ook Quincy Promes zit in de voorlopige selectie. De Boer heeft Calvin Stengs van AZ niet uitgenodigd.

Virgil van Djk

De bondscoach mag 26 spelers meenemen naar het EK. De Boer maakt op 26 mei tijdens een persconferentie bekend wie dat zijn. Aanvoerder Virgil van Dijk maakte eerder deze week al bekend dat hij ontbreekt op het EK. De verdediger van Liverpool is herstellende van een zware knieblessure.



Het trainingskamp van Oranje voor het EK begint op 24 mei, met de internationals die dan beschikbaar zijn. De Boer vertrekt op 29 mei met de EK-gangers naar Portugal voor een trainingskamp in de Algarve, waar op 2 juni ook een oefenduel met Schotland op het programma staat. De Boer en zijn spelersgroep keren op 5 juni terug en oefenen een dag later in Enschede tegen Georgië. Voor Oranje begint het EK op 13 juni met de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne.

Oranje voetbalt daarna in de groep tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). De ploeg van De Boer speelt alle pouleduels in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.



Voorlopige selectie 34 spelers:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City) en Maarten Stekelenburg (Ajax).

Defensie: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Rick Karsdorp (AS Roma), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St Juste (FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale) en Owen Wijndal (AZ).



Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Tonny Vilhena (Krasnodar) en Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)



© MAROKKO.NL 2021