Rechter stopt strafproces tegen extreemrechtse Italiaanse ex-minister over ontvoering migranten

Een rechtbank op Sicilië heeft bepaald dat de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, niet terecht hoeft te staan voor de 'ontvoering' van bootmigranten.

Aanklagers voerden aanvankelijk tegen Salvini aan dat hij migranten op zee wederrechtelijk vasthield omdat hij een boot met migranten weigerde toe te laten tot Italiaanse havens in afwachting van toezeggingen uit andere Europese landen om ze op te nemen.

Het ging om een incident in juli 2019 toen meer dan honderd illegalen op een boot van de kustwacht genaamd Gregoretti richting Catania voeren. De extreemrechtse Salvini voorkwam zes dagen lang dat ze aanmeerden.

Salvini voerde als minister campagne tegen praktijken van hulporganisaties die niet ver van de Libische of Tunesische kust in nood geraakte migranten aan boord van hun schepen nemen om ze dan naar Italië of Malta te varen.



Een maand na het blokkeren van de Gregoretti deed zich voor de Siciliaanse kust een soortgelijk incident voor, toen met een schip van een Spaanse organisatie die migranten naar vooral Italië vaart. Afgelopen maand bepaalde een rechter in Palermo dat Salvini daar wél voor terecht zou moeten staan. Ook daar spreken aanklagers van ontvoering van migranten.

Dat proces moet 15 september beginnen. Salvini zei vrijdag dat "als er geen ontvoering in Catania was, dan is die in Palermo ook niet mogelijk".

