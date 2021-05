Marokko breidt wederom vaccinatiecampagne uit, nu ook 45-plussers

Na de vaccinatie van de eerste groep eerstelijnwerkers, 50-plussers en chronisch zieken is vandaag ook gestart met de vaccinatie van burgers van 45 tot 50 jaar.

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft de uitbreiding nog niet bekendgemaakt, maar veel mensen van tussen de 45 en 50 jaar hebben gisteren en vandaag een oproep ontvangen.

In twee weken tijd is het aantal gegadigden flink uitgebreid, eind april werd gestart met het inenten van personen tussen de 55 en 60 jaar en niet lang daarna ook personen van 50 tot 55 jaar.

De inenting van de nieuw aangekondigde categorieën zal parallel plaatsvinden met die van de gegadigden uit de lopende fase van de vaccinatiecampagne.



Voor de oproepen stellen zorgautoriteiten een lijst van nieuwe gegadigden op op basis van informatie die wordt verstrekt door zorgorganisaties zoals het Nationaal Fonds voor Maatschappelijke Welzijnsorganisaties (CNOPS), het sociale zekerheidsfonds CNSS en zorgverzekeringsplan RAMED. Aanmelden kan ook via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717.

Het tempo van de nationale vaccinatiecampagne werd opgevoerd na de recente leveringen van het Chinese coronavaccin Sinopharm.

