Pro-Palestijnse demonstratie Jaarbeursplein ontbonden om drukte

De burgemeester van Utrecht heeft, in samenspraak met politie en OM, de pro-Palestijnse demonstratie op het Jaarbeursplein ontbonden omdat het te druk is.

Dit betekent dat iedereen nu wordt verzocht het plein te verlaten. Volgens de gemeente is de organisatie niet in staat te garanderen dat de coronamaatregelen worden nageleefd.

De organisatie heeft de demonstranten opgeroepen om te vertrekken na het besluit van de burgemeester. Via een livestream van de demonstratie op sociale media was echter te zien dat een groep van tientallen mensen nog bleef hangen op het het plein. Vervolgens is te zien dat de ME over het plein trekt om het schoon te vegen, volgens RTV Utrecht lijkt dat zonder grote incidenten te gebeuren.

Op het Jaarbeursplein was plek voor 500 betogers, vrij snel na het begin van de demonstratie riep de gemeente Utrecht demonstranten al op niet meer te komen omdat dat maximum al bereikt was. Bij meer demonstranten zou de regel voor 1,5 meter afstand in het geding komen.



De demonstratie onder de noemer 'Free Palestina' is naar aanleiding van het Israëlisch geweld tegen de Palestijnse bevolking. Israël bombardeert de Gazastrook en heeft inmiddels meer dan 122 Palestijnen, waaronder 31 kinderen vermoord.

De onrust in Israël laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.



Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen.

De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

© ANP/Marokko.nl 2021