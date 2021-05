Frankrijk verbiedt alle pro-Palestina demonstraties

Frankrijk heeft donderdag een verbod ingesteld op pro-Palestijnse demonstraties, te midden van het aanhoudend Israëlisch geweld op de Palestijnse bevolking

Met het verbod wil de Franse regering een ​​herhaling van eerdere botsingen en rellen die meer dan vijf jaar geleden plaatsvonden in Parijs, zei de minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin.

"In 2014 werden ernstige verstoringen van de openbare orde geconstateerd. De prefecten kregen instructies om bijzonder waakzaam en streng te zijn", zei Darmanin op Twitter.

Elsa Faucillon, een senator van de communistische partij die het voortouw heeft genomen in het veroordelen van het stilzwijgen van de Franse regering over de aanhoudende Israëlische aanvallen op Palestijnen, noemde de rechtvaardiging voor het demonstratieverbod "bizar".



Israël bombardeert de Gazastrook en heeft inmiddels meer dan 122 Palestijnen, waaronder 31 kinderen vermoord. Aan Israëlische zijde zijn acht Israëliërs omgekomen. De onrust in Israël laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.

"Demonstreren is een recht waarvoor je garant moet staan. En in dit geval, gezien de stilte van ons land over de redenen voor het Israëlisch geweld, lijkt het mij zelfs een plicht", zei ze, daarmee verwijzend naar de kolonisatiedrang van de Israëliërs.



De afkondiging van het demonstratieverbod kwam na een last-minute afgelasting van een nationale bijeenkomst die woensdag werd georganiseerd door de France Palestine Solidarity Association (AFPS). De politie in Parijs weigerde toestemming voor de bijeenkomst die zou worden bijgewoond door ten minste drie parlementariërs.

De 71-jarige voorzitter van de pro-Palestina vereniging, Bertrand Heilbronn, werd opgepakt en kort na middernacht vrijgelaten na verontwaardigde reactie van activisten. Ook de Frans-Joodse Vredesbond (UJFP) veroordeelde de arrestatie en de het regeringsbesluit om solidariteitsacties met de Palestijnen te verbieden.



Meer dan 60 Franse wethouders hebben president Emmanuel Macron geschreven om grootschalige diplomatieke actie te ondernemen om het Israëlische geweld te veroordelen en op te komen voor de rechten van de Palestijnen.

Frankrijk, samen met Duitsland, Egypte en Jordanië, dringt er bij Israël en Palestina op aan om de dialoog te hervatten om het aanhoudende dodelijke "conflict" te de-escaleren, kondigde minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian aan in de Senaat.

