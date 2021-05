Frankrijk: partij van Macron veroordeelt moslimkandidate na foto met hijab

De Franse regeringspartij La Republique en Marche! (LREM) van president Emmanuel Macron heeft partijkandidate Sara Zemmahi als een baksteen laten vallen na ophef over een foto waarin ze een hoofddoek draagt.

De ophef ontstond begin deze week nadat partijsecretaris Stanislas Guerini zich openlijk keerde tegen de 25-jarige Zemmahi, een ingenieur die zich kandidaat stelde voor de aanstaande verkiezingen in juni in het Zuid-Franse Montpellier.

"Ofwel veranderen deze kandidaten hun foto, of LREM trekt zijn steun in.", schreef Guerini na het zien van een foto waarin Zemmahi haar haren bedekt. "Deze vrouw zal geen En Marche-kandidaat zijn.", zei Guerini later in een interview met RTL-radio.

Het anti-islam standpunt van de partij van Macron is niet verrassend maar wel opmerkelijk. Macron begon in 2017 zijn presidentschap met de verklaring dat hij multiculturalisme en diversiteit zou omarmen. In de afgelopen maanden heeft hij echter polariserend uitgehaald naar zijn Islamitische landgenoten.



Volgens waarnemers is de rechtse houding van Macron een poging om zijn overwinning veilig te stellen tegenover de extreemrechtse oppositiepartij Front National van Marine Le Pen.

"Onwaardig. Het Front National achterna rennen zal alleen maar dienen om hun ideeën op te doen. Dat is genoeg", schreef LREM-wethouder Caroline Janvier. "De wet verbiedt een kandidaat niet om met een sluier te verschijnen. Het is aan de kiezers om te kiezen of ze akkoord gaan met deze plaatsing.", plaatste ze in een andere Tweet.



"Ik zie Sara's capaciteiten - ik zie niet wat ze draagt," zei Zemmahi's running mate Mahfoud Benali. Ook hij staat afgebeeld op de poster waar de LREM-leiding zich over opwindt.

"Sara werd geboren in 1995, ze is betrokken bij de lokale politiek en gemeenschapsleven, ze is een gekwalificeerd ingenieur en ging naar de apotheekuniversiteit in Montpellier (...) Voor ons vertegenwoordigen alle mensen op deze poster de Franse Republiek", vertelde LREM-kandidate Helene Qvistgaard aan televisiezender Europa 1.

