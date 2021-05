Tanger: Protest tegen Israëlisch geweld in Jeruzalem (video)

In Tanger heeft vandaag en solidariteitsmars voor het Palestijnse volk plaatsgevonden

Honderden mensen kwamen woensdagmiddag bijeen uit steun voor Palestijnen in Jeruzalem die momenteel het mikpunt zijn van Israëlisch geweld.

In Casablanca werd een solidariteitsmars maandag door de politie beëindigt. Het Marokkaanse front ter ondersteuning van Palestina had opgeroepen tot het protest. De autoriteiten hadden geen toestemming voor het protest en waarschuwden voor strenge handhaving van de coronamaatregelen.

De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.



Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

Sinds het geweld maandag escaleerde, zijn in de Gazastrook minstens 65 Palestijnen omgekomen, waaronder minsterns 14 kinderen. Israël meldde zes slachtoffers

© MAROKKO.NL 2021