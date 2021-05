Algerijnse president Tebboune feliciteert koning Mohammed VI met Eid al-Fitr

De Marokkaanse koning heeft een brief ontvangen van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune.

In het bericht feliciteert het Algerijnse staatshoofd de Marokkaanse monarch en het volk met het einde van de vastenmaand Ramadan.

Net als veel moslims in Nederland viert ook Marokko vandaag Eid al-Fitr. Het is voor de tweede achtereenvolgende keer dat Eid al-Fitr plaatsvind terwijl de noodtoestand in het land geldt.

De regering bevestigde gisteren dat de coronamaatregelen ook gedurende de feestdagen zullen gelden. Door de coronamaatregelen is interstedelijk verkeer beperkt mogelijk en door de avondklok is het niet toegestaan om tussen 20.00 uur en 06.00 uur de deur uit te gaan.



Het Ministerie van Islamitische Zaken liet gisteren al weten dat de Eid-gebeden in moskeeën dit jaar wederom niet door zouden gaan. Traditioneel komen moslims op de ochtend van Eid al-Fitr in grote getale in moskeeën bijeen om gezamenlijk het Eid-gebed te verrichten om vervolgens de vieringen rondom het einde van de vastenmaand te vieren.

Ondanks het verbod werden in veel delen van het land gezamenlijke Eid-gebeden verricht. In veel woonwijken kwamen buren op straat bijeen om in kleine groepen het gebed te verrichten.

De koning zelf heeft het Eid-gebed verricht in Fez, vergezeld door onder meer zijn zoon kroonprins Moulay Hassan en zijn broer Moulay Rachid.

