Marokko meldt 35 nieuwe besmettingen en 4,45 miljoen volledig gevaccineerden

In de laatste 24 uur zijn 35 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn tot dusver 514.705 besmettingen geregistreerd.

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 1 nieuwe coronadode. Tot dusver zijn 9.092 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

Het laatste etmaal zijn 399 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 502.604. Het herstelpercentage in Marokko is 97,6%.

Tot dusver hebben ​​6.040​​.109 mensen de eerste coronaprik ontvangen, daarvan hebben inmiddels ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​4.450.986​​ ook de tweede inenting gehad.



De landelijke vaccinatiecampagne is vandaag wederom uitgebreid. Na de vaccinatie van de eerste groep eerstelijnwerkers, 50-plussers en chronisch zieken is vandaag ook gestart met het oproepen van burgers in de leeftijden 45 tot 50 jaar.

Het tempo van de nationale vaccinatiecampagne werd opgevoerd na de recente leveringen van het Chinese coronavaccin Sinopharm.

