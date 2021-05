ME ontruimt Jaarbeursplein na drukte Pro-Palestijnse demonstratie

De ME is ingezet om de laatste demonstranten van het Jaarbeursplein af te drijven, bevestigt de politie Midden-Nederland.

Het gaat om enkele tientallen demonstranten die niet vertrokken na meerdere oproepen van de organisatie en de politie om het plein te verlaten.

De burgemeester van Utrecht ontbond, in samenspraak met politie en OM, de pro-Palestijnse demonstratie op het Jaarbeursplein omdat het te druk was. Daardoor moest iedereen het plein verlaten. Volgens de gemeente was de organisatie niet in staat te garanderen dat de coronamaatregelen worden nageleefd.

De organisatie riep de demonstranten direct op om te vertrekken na het besluit van de burgemeester. Via een livestream van de demonstratie op sociale media was echter te zien dat een groep van tientallen mensen nog bleef hangen op het het plein.



Coronaregels

Op het Jaarbeursplein was plek voor 500 betogers, vrij snel na het begin van de demonstratie riep de gemeente Utrecht demonstranten al op niet meer te komen omdat dat maximum al bereikt was. Bij meer demonstranten zou de regel voor 1,5 meter afstand in het geding komen.

De demonstratie onder de noemer 'Free Palestina' is naar aanleiding van het Israëlisch geweld tegen de Palestijnse bevolking. Israël bombardeert de Gazastrook en heeft inmiddels meer dan 122 Palestijnen, waaronder 31 kinderen vermoord.

