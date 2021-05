Kritiek op eenzijdige tweet Rutte over Israël en Gaza

buitenland 14 mei 20:46

Linkse partijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op een tweet van demissionair minister-president Mark Rutte over de situatie in Palestina en Israël.

"Een ongelooflijk eenzijdige tweet", aldus Jasper van Dijk van de SP. "Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit", schrijft Rutte die "zeer bezorgd" is over het geweld. Hij roept op tot een wapenstilstand. Volgens D66'er Sjoerd Sjoerdsma moet het geweld stoppen "maar waarom zwijgt Rutte bij nederzettingenbouw, onteigeningen? Waarom zwijgt Rutte als Israël duizenden Palestijnen verwondt in Gaza in 2018? Internationaal recht mag je niet à la carte inzetten: het geldt altijd, overal en voor iedereen", twittert hij.

GroenLinks

Zijn collega Tom van der Lee van GroenLinks vindt dat het geweld onmiddellijk moet stoppen, maar vraagt zich af waarom premier Rutte het niet "onacceptabel" noemt dat Israël doorgaat met annexaties van Palestijns gebied. "Spreek je ook eens uit over de decennialange mensenrechtenschendingen van de Israëlische regering jegens de Palestijnen. Zonder het wegnemen van de onderdrukking van de Palestijnen, is er geen oplossing voor het conflict", vindt Stephan van Baarle van DENK.

Lange arm van Israël

Er is ook steun voor de premier. Zionisten-vriend Gert-Jan Segers (ChristenUnie) noemt het een goede statement. "Er zijn al meer dan 2000 raketten vanuit Gaza op Israëlische burgers - Arabieren en Joden - afgevuurd. Als dat stopt, stopt Israël met haar acties tegen Hamas in Gaza." PVV-voorhuid Geert Wilders draagt een speldje van de Israëlische vlag op zijn revers. Sylvana Simons van BIJ1 droeg een speld met de Palestijnse vlag. Israëlische agressie en kolonisatiedrang

De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten. Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook. Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 10.000 Palestijnen verdreven uit hun huizen in de Gazastrook. Minstens 122 Palestijnen zijn door de Israëliërs vermoord, waaronder 31 kinderen. © MAROKKO.NL 2021