Vakantiegangers weer welkom op Spaanse eilanden

Vakantiegangers zijn vanaf zaterdag weer welkom op Spaanse eilanden, nu de reisadviezen worden versoepeld.

De Nederlandse ambassadeur in Spanje, Jan Versteeg, zegt op Twitter verheugd te zijn dat vakantiegangers weer welkom zijn op de Balearen en de Canarische Eilanden.

Reizigers die van die eilanden terugkeren naar huis hoeven ook niet langer een negatieve PCR-test te laten zien of in quarantaine te gaan. De verwachting is dat een reeks landen aan de lijst wordt toegevoegd.

Op de website van de Rijksoverheid valt al te lezen dat voor een aantal landen de quarantaineplicht en de testverplichting bij terugkeer komen te vervallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Portugese eiland Madeira.



Voor de Azoren en het vasteland van Portugal waren de verplichtingen eerder al geschrapt. Per zaterdag vervalt ook de test- en quarantaineplicht na een verblijf op de Noord- en Zuid-Egeïsche en Ionische eilanden van Griekenland. Dit geldt overigens alleen voor rechtstreekse vluchten vanaf de eilanden en niet als er een tussenstop wordt gemaakt in Athene.

Malta

Ook Malta valt onder de versoepelingen. De Nederlandse ambassadeur op Malta, Frank Keurhorst, meldt dat het eiland per 15 mei geen hoogrisicogebied meer is. Het overleggen van een negatieve testverklaring en quarantaine zijn niet verplicht bij terugkeer naar Nederland. Wel blijven de Maltese coronarestricties van kracht. Zo is een negatieve PCR-test maximaal 72 uur van tevoren of sneltest bij aankomst verplicht.



In het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de veilig geachte landen de kleur groen of geel. De Rijksoverheid benadrukt niet op vakantie te gaan naar landen met de kleuren oranje of rood. Daar zijn te veel besmettingen met corona.

Het ministerie maakt in de nacht van vrijdag op zaterdag om 01.00 uur bekend welke landen een versoepeld reisadvies krijgen.

