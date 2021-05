Raketten vanuit Syrië op Israël geschoten

Drie raketten zijn vanuit Syrië op buurland Israël geschoten. Volgens het Israëlische leger is één van de raketten in Syrië neergekomen.

Er is nog niets gemeld over waar de andere twee raketten terecht zijn gekomen.

Volgens persbureau AFP volgden de raketbeschietingen op gevechten bij de Libanees-Israëlische grens, waarbij een strijder van de sjiitische beweging Hezbollah werd gedood door het leger van Israël. Hezbollah is ook aanwezig in het zuiden van Syrië, waar de raketten vandaan kwamen.

Donderdag werden er ook al raketten vanuit Libanon op Israël afgevuurd. De aanvallen waren een reactie op de Israëlische geweld in Jeruzalem en de Gazastrook. Israël bombardeert de Gazastrook en heeft inmiddels meer dan 122 Palestijnen, waaronder 31 kinderen vermoord. Aan Israëlische zijde zijn acht Israëliërs omgekomen.



De onrust in Israël laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

