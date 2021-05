Ramsey Nasr: Rutte bagatelliseert etnische zuiveringen Palestijnen door Israël

Dichter en acteur Ramsey Nasr heeft vrijdagavond hard uitgehaald naar demissionair premier Mark Rutte.

De kunstenaar van deels Palestijnse komaf stelt dat de premier namens Nederland etnische zuiveringen bagatelliseert. VVD-leider Rutte stelde vrijdag in een tweet dat Nederland het "recht van Israël op zelfverdediging" steunt.

Hij rept in zijn bericht met geen woord over de Palestijnen. Dat leverde een storm van kritiek op, onder meer van de linkse oppositie.

"Hoi Mark! Even een berichtje om te zeggen dat je een schoft bent - als dit tenminste alles is wat je te zeggen hebt over de verwoesting en massaslachting die in Gaza plaatsvindt", schrijft Nasr op Facebook. "Vrienden met Israël zijn is je goed recht. Etnische zuiveringen bagatelliseren is dat niet: dat heet medewerking. Groetjes, Ramsey."



Nasr is niet de enige die boos is over het bericht. Onder meer de SP, GroenLinks, DENK en BIJ1 veroordeelden de zeer eenzijdige tweet die de Rutte plaatste.

Israëlische agressie en kolonisatiedrang

De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.



Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 10.000 Palestijnen verdreven uit hun huizen in de Gazastrook. Minstens 122 Palestijnen zijn door de Israëliërs vermoord, waaronder 31 kinderen.

