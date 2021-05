Marokko stuurt noodhulp naar Palestina

Koning Mohammed VI heeft de regering opgedragen om humanitaire noodhulp voor Palestijnen te sturen naar de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.

De humanitaire hulp is onderdeel van de toezegging van Marokko om de Palestijnse zaak te blijven steunen, meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagavond in een verklaring.

De Marokkaanse hulp bestaat uit 40 ton aan voedselproducten, spoedeisende medische hulpmiddelen en warmtedekens. Vliegtuigen van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) zullen worden ingezet om de hulp naar Palestina te sturen.



Geweld

Israëlische aanvallen op de Gazastrook hebben tot dusver het leven gekost aan minstens 126 Palestijnen, waaronder 31 kinderen. Ook zijn 920 Palestijnen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 10.000 Palestijnen verdreven uit hun huizen in de Gazastrook.

De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.



Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is daarna uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

Rabat

Marokko heeft herhaaldelijk het geweld in Palestina veroordeeld en opgeroepen tot dialoog en respect voor de rechten van de Palestijnen. Rabat is altijd voorstander geweest van een tweestaten-oplossing.



Tegelijkertijd verbiedt Rabat alle pro-Palestijnse solidariteitsmarsen uit vrees voor verspreiding van het coronavirus. In het Noord-Afrikaanse land geldt nog steeds de noodtoestand en een reeks vrijheidsbeperkende coronamaatregelen zoals een avondklok en een verbod op bijeenkomsten.

Normalisering met Israël

De regering wordt bekritiseerd voor de recente verzoening met de Joodse staat. Marokko en Israël kwamen in december overeen om weer nauwer samen te gaan werken. De voorgenomen normalisering was onderdeel van een tripartiete overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Israël en Marokko. Het normaliseringsbesluit van Rabat zorgde voor veel kritiek in binnen- en buitenland.



Ook het Marokkaanse volk was niet blij. In meerdere steden werden solidariteitsmarsen georganiseerd maar die werden grotendeels geannuleerd nadat Rabat weigerde toestemming te geven voor de bijeenkomsten, want corona.

Het normaliseringsbesluit leidde in Marokko ook tot een ongekende interne crisis in de regeringspartij van premier Saad Eddine El Othmani. Na de ondertekening kreeg de regeringsleider het zwaar voor de kiezen door felle kritiek vanuit zijn eigen achterban en PJD-partijleden. Sommigen riepen de premier zelfs op om af te treden. De PJD-partij was altijd een uitgesproken tegenstander van enige normalisatie met Israël.

Buitenlandminister Nasser Bourita schoot destijds de premier te hulp en maakte bekend dat koning Mohammed VI de grootste aanjager was van de normalisering met Israël. Opmerkelijk, onder meer omdat de koning voorzitter is van het Al Quds Comité dat in 1975 op initiatief van wijlen koning Hassan II werd opgericht.

