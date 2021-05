Israël zet aanvallen op Gaza voort in vijfde nacht van bombardementen

Het Israëlisch geweld houdt ook in de nacht van vrijdag op zaterdag aan.

Het is de vijfde nacht op rij dat er over en weer geschoten wordt, terwijl Israël de inzet van grondtroepen en tanks in de buurt van Gaza opvoert.

De Palestijnse Rode Halve Maan meldt dat er inmiddels in totaal bijna 1900 Palestijnse gewonden zijn gevallen op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en in de Gazastrook.

Volgens Palestijnse bronnen zijn bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in de Gazastrook zeker zes doden gevallen, onder wie kinderen. In totaal zijn er al minstens 137 personen, onder wie 36 kinderen, omgekomen als gevolg van Israëlische bombardementen. In Israël zijn tot dusver negen doden gevallen nadat Palestijnse verzetsgroepen vanuit Gaza zo'n 2000 raketten hebben afgeschoten.



Duizenden Palestijnse gezinnen hebben hun toevlucht gezocht in door de Verenigde Naties (VN) geleide scholen in het noorden van Gaza om te ontsnappen aan Israëlisch artillerievuur. De VN schat dat ongeveer 10.000 Palestijnen hun woningen in Gaza hebben verlaten te midden van het Israëlische offensief.

Aan de grens met Libanon, waar het ook onrustig is vanwege demonstraties en waar donderdag enkele raketten op Israël werden afgeschoten, is een tweede demonstrant doodgeschoten door Israël.



Kolonisten

De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is daarna uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

© ANP/Marokko.nl 2021