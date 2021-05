Gebouw met kantoren internationale pers platgebombardeerd in Gazastrook (video)

Een Israëlische raketaanval heeft in de Gazastrook een gebouw getroffen met kantoren van internationale media, waaronder persbureau Associated Press en nieuwszender al-Jazeera.

Het pand is ingestort. Een Israëlische legerwoordvoerder zei dat het gebouw is bestookt omdat daar "materieel van de militante Palestijnse beweging Hamas lag".

Israël gebeurt het excuus wel vaker om bombardementen op burgerdoelen te rechtvaardigen. Hij voegde eraan toe dat de eigenaar van het gebouw van 13 verdiepingen voorafgaand aan de aanval was gewaarschuwd voor de raketaanval. Daardoor konden mensen uit de toren worden geëvacueerd.

In het pand bevonden zich naast internationale media ook kantoren van andere organisaties en appartementen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend.



Wael al-Dahdouh, bureauchef van al-Jazeera in Gaza, noemde het "vreselijk" dat de kantoren van internationale media door de raketaanval zijn getroffen.

Israëlisch geweld

De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.



Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 10.000 Palestijnen verdreven uit hun huizen in de Gazastrook. Minstens 140 Palestijnen zijn door de Israëliërs vermoord, waaronder 34 kinderen.

