Betogers in Europese steden massaal de straat op voor Palestina (video)

In meerdere Europese steden zijn betogers zaterdag de straat opgegaan uit solidariteit met de Palestijnen.

Waar de pers in het westen duidelijk partij heeft gekozen voor agressor Israël, prikken veel mensen door de eenzijdige berichtgeving heen en zien veel mensen het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan.

Zo liepen tientallen duizenden mensen door Hyde Park in Londen, waarbij ze 'freePalestine!' riepen bij de Israëlische ambassade. De organisatoren van de betoging in Londen zeiden tegen de zender Sky News dat er ongeveer 100.000 mensen op de been waren.

In Parijs hebben de autoriteiten een betoging met steun van de rechter verboden, maar toch zijn er volgens de krant Le Parisien tussen de 150 tot 200 actievoerders bijeengekomen. De politie gebruikt traangas en waterkanonnen om de betogers uiteen te drijven.

In Madrid zijn duizenden actievoerders de straat opgegaan. Zij liepen naar het plein Puerta del Sol in het centrum van de Spaanse hoofdstad. "Zij vermoorden ons", roept Amira Sheikh-Ali, een 37-jarige demonstrante van Palestijnse afkomst.



In Duitsland zijn volgens Bild zeker 25 verschillende demonstraties aangemeld. In Leipzig probeerden pro-Palestina betogers in het begin van de middag een pro-Israël-demonstratie te verstoren, aldus de krant. In Berlijn maakte de politie een eind aan een demonstratie van ongeveer 2500 mensen, omdat de coronaregels niet zouden worden nageleefd.

In Den Haag gingen zaterdag honderden pro-Palestijnse betogers de straat op. Vrijdag kwamen honderden mensen in Utrecht bijeen om te protesteren tegen de Israëlische agressie in bezet Palestina.



Ook buiten Europa wordt het Israëlisch geweld veroordeeld. Ondanks de coronamaatregelen in veel steden wereldwijd kwamen vrijdag in Sydney mensen bijeen om de Palestijnen te steunen, alsook in Pakistan, Marokko, Jordanië, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Zuid-Afrika, Turkije, Koeweit en vele anderen.

Israëlisch geweld

De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.



Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 10.000 Palestijnen verdreven uit hun huizen in de Gazastrook. Minstens 140 Palestijnen zijn door de Israëliërs vermoord, waaronder 34 kinderen.

