Steunbetuiging aan Palestina op Vrijthof in Maastricht

Op het Vrijthof in Maastricht demonstreren zaterdagavond zo'n 250 mensen om hun solidariteit met Palestina te tonen.

De sfeer is rustig. De politie houdt een oogje in het zeil. Eerder op de dag waren er al meerdere pro-menselijkheid betogingen in Den Haag.

De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 10.000 Palestijnen verdreven uit hun huizen in de Gazastrook. Minstens 140 Palestijnen zijn door de Israëliërs vermoord, waaronder 40 kinderen.

© ANP 2021