Weer Israëlische bombardementen op Gaza

Israël heeft in de nacht van zaterdag op zondag het huis van Yahya Sinwar, de leider van de politieke en militaire vleugels van Hamas in de Gazastrook, gebombardeerd.

Dat meldt een tv-station van de Palestijnse verzetsgroep. Er zouden volgens gezondheidsautoriteiten drie Palestijnen zijn omgekomen en velen gewond geraakt.

Rond middernacht in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) ging het luchtalarm af in Tel Aviv. Israëli's renden naar schuilkelders toen sirenes hen waarschuwden voor inkomend raketvuur in Tel Aviv en zijn voorsteden. Ongeveer 10 mensen raakten gewond tijdens het rennen naar schuilplaatsen, zeiden medici.

De Israëlische luchtmacht bombardeerde een veertien verdiepingen tellend gebouw in de Gazastrook, waar onder meer mediabedrijven zoals persbureau Associated Press (AP) en nieuwszender al-Jazeera kantoren hebben.



Een woordvoerder van de militaire tak van Hamas dreigde daarop vanaf middernacht raketten af te zullen vuren op Tel Aviv. "Hamas heeft aangekondigd dat het om middernacht raketten zal afvuren op Tel Aviv", twitterde het Israëlische leger eerder.

De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.



Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 10.000 Palestijnen verdreven uit hun huizen in de Gazastrook. Minstens 145 Palestijnen zijn door de Israëliërs vermoord, waaronder 41 kinderen.

