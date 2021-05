Duizenden mensen in Nederland bijeen bij Pro-Palestina demonstraties

Duizenden mensen zijn zondag in meerdere plaatsen in ons land op de been voor Pro-Palestijnse demonstraties.

Op de Dam in Amsterdam, in Nijmegen en Eindhoven zijn en waren ze bij elkaar met vlaggen in de kleuren zwart, wit, groen en rood. Ook hebben mensen leuzen en steunbetuigingen op borden geschreven.

Op de Dam hebben zich ongeveer 2000 mensen verzameld. Inmiddels zijn de demonstranten begonnen met het lopen van een protestmars, richting het Amstelstation.

De gemeente laat op Twitter weten dat het op dit moment te druk is bij de demonstratie. "Sluit niet meer aan. Kom niet meer naar de Dam. Houd 1,5 meter afstand", aldus de gemeente.



In Amsterdam is op het Beursplein een kleine groep betogers die Israëlische vlaggen bij zich hebben en steun betuigen aan de Israëlische bezetting en het apartheidsregime. De politie houdt de demonstranten in de gaten en de sfeer is nog redelijk rustig.



Eindhoven

Op het Stadhuisplein in Eindhoven zijn ook honderden mensen bij elkaar gekomen. De aanwezigen worden toegesproken door onder anderen de voorzitter van de Palestijnse gemeenschap in Nederland. Veel aanwezigen dragen de Palestijnse vlag. Ook dragen mensen spandoeken en demonstratieborden.

Aan het begin van de manifestatie hielden de deelnemers een minuut stilte voor de slachtoffers van de apartheid en genocide. De organisatie riep mensen bij herhaling op anderhalve meter afstand te houden, maar dat lukt niet echt. Er zijn erg veel mensen op het plein.



In Nijmegen waren er volgens de Gelderlander ook zo veel mensen bij elkaar in het Valkhofpark en later in het centrum, dat de burgemeester de betoging liet ontbinden.

Deze dagen zijn in Nederland en de rest van de wereld meerdere Pro-Palestina betogingen bezig of aangekondigd zoals zondag in Enschede, Groningen en Eindhoven. De demonstraties zijn een reactie op het oplopende Israëlische geweld in de Gazastrook. De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten.



De Palestijnen kwamen in opstand tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten na decennialange onderdrukking plaats maken voor Joodse kolonisten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 10.000 Palestijnen verdreven uit hun huizen in de Gazastrook. Minstens 188 Palestijnen zijn door de Israëliërs vermoord, waaronder 55 kinderen en 33 vrouwen. Op de bezette Westelijke Jordaanoever hebben Israëlische bezettingstroepen minstens 13 Palestijnen vermoord.



Een korte uitleg over de (toedracht van de meest recente) Israëlische aanvallen

