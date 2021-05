Ook pro-Palestijnse protesten in Noord-Amerika

Ook in de Verenigde Staten en Canada hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook.

Dat gebeurde volgens lokale media in steden als New York, Los Angeles, Boston, Philadelphia, Atlanta, Toronto, Ottawa en Montreal.

In het Canadese Winnipeg stonden pro-Palestijnse en pro-Israëlische demonstranten tegenover elkaar. De politie hield de groepen uit elkaar, meldt omroep CBC. In Toronto deden naar schatting 2500 tot 5000 mensen mee aan een pro-Palestijns protest. Er waren ook enkele tientallen tegenbetogers met Israëlische vlaggen naar het Nathan Phillips-plein gekomen.

In de wijk Bay Ridge in New York demonstreerden ongeveer 2000 mensen. Het ging volgens de krant New York Post onder meer om supermodel Bella Hadid, die van Nederlandse en Palestijnse afkomst is. Betogers hadden borden meegenomen met opschriften als "beëindig de Israëlische Apartheid" en "Vrijheid voor Gaza".



Het Israëlisch geweld in de Gazastrook leidde eerder ook al tot protesten in Australië en Europese steden. De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten.

De Palestijnen kwamen in opstand tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten na decennialange onderdrukking plaats maken voor Joodse kolonisten.



Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 10.000 Palestijnen verdreven uit hun huizen in de Gazastrook. Minstens 188 Palestijnen zijn door de Israëliërs vermoord, waaronder 55 kinderen en 33 vrouwen. Op de bezette Westelijke Jordaanoever hebben Israëlische bezettingstroepen minstens 13 Palestijnen vermoord.

Een korte uitleg over de (toedracht van de meest recente) Israëlische aanvallen

