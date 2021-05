Israël heeft meer dan 50 Palestijnse kinderen vermoord, paus vraagt om kalmte

Het Israëlische geweld heeft weer een grimmige mijlpaal bereikt: Minstens 188 Palestijnen zijn door de Israëliërs vermoord, waaronder 55 kinderen en 33 vrouwen.

Internationaal groeit de bezorgdheid over het groeiende aantal burgerdoden. De paus noemde de dood van onschuldige mensen zondag "onacceptabel".

Israël en Palestijnse verzetsgroepen bestoken elkaar al ongeveer een week. Israëlische luchtaanvallen hebben volgens plaatselijke autoriteiten alleen op zondag al het leven gekost aan 33 Palestijnen, onder wie 13 kinderen. Het dodental in de bezette Palestijnse gebieden enclave steeg daarmee naar 188. Aan de Israëlische kant van de grens zouden sinds het begin van de Gazacrisis tien doden zijn gevallen.

Paus Franciscus riep zondag op het "pad van de vrede" te kiezen. "Er zijn veel onschuldige mensen gestorven, ook kinderen. Dat is verschrikkelijk", zei de 84-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk tegen gelovigen op het Sint-Pietersplein. Hij vroeg zich hardop af waar de "haat en wraak" uiteindelijk toe zullen leiden.



Genoegen hebben

De Israëlische luchtmacht blies zaterdag in Gaza ook een toren op met kantoren van internationale media waaronder persbureau Associated Press (AP) en Al-Jazeera, in een poging het Israëlisch geweld te verdoezelen.

De gerichte bombardement was volgens Israël een "legitiem doelwit omdat ook Hamas kantoren zou hebben gehad in het gebouw". Het excuus wordt door Israël veelvuldig gebruikt om burgerdoden te rechtvaardigen.



Persbureau AP veroordeelde de aanval en vroeg Israël om met bewijs te komen. "We hebben geen aanwijzingen gehad dat Hamas in het gebouw zat of actief was in het gebouw", zei de Amerikaanse nieuwsorganisatie in een verklaring.

'Ze roepen ons niet op de operatie te stoppen'

Israël ervaart volgens de krant The Jerusalem Post nog voldoende steun in het buitenland. Uit een analyse van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zou zondag naar voren zijn gekomen dat "80 procent van de 90 landen die we de afgelopen dagen hebben gesproken met officiële verklaringen zijn gekomen waarin ze het Israëlische recht op zelfverdediging steunen", aldus een ingewijde. Daarmee wordt onder meer verwezen naar verklaringen zoals die van de eenzijdige Nederlandse premier Mark Rutte. "Ze roepen ons niet op de operatie te stoppen.", aldus Israël.



Waar de pers en overheden in het westen duidelijk partij hebben gekozen voor agressor Israël, prikken veel mensen door de eenzijdige berichtgevingen en steunbetuigingen heen en zien veel mensen het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan.

Wereldwijd vinden protesten plaats tegen de Israëlische agressie.

Een korte uitleg over de (toedracht van de meest recente) Israëlische aanvallen



