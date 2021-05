Marokko ontvangt tweede zending COVAX-vaccins; 650.000 stuks uit Italië

Marokko heeft zondagochtend 650.000 doses van het AstraZeneca-vaccin ontvangen vanuit Italië

Marokko ontvangt de vaccins als onderdeel van het COVAX-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Met het COVAX-programma (Covid-19 Vaccine Global Access) wil de WHO verzekeren dat er ook voldoende hoeveelheden van het vaccin beschikbaar zijn voor armere landen. Het initiatief is een reactie op de scherpe kritiek van de organisatie op het 'vaccinatie-nationalisme' van rijkere landen.

Door wereldwijde leveringsproblemen met coronavaccins besloot het COVAX-programma eerder dit jaar om een noodvoorraad coronavaccins aan te leggen. De organisatie gaat 5 procent van de coronavaccins die het bemachtigt opzij zetten.



Met deze tweede batch van vanochtend heeft Marokko in totaal 950.000 doses ontvangen als onderdeel van het COVAX-programma. In totaal verwacht Marokko zo'n anderhalf miljoen vaccins van de WHO. Dat kunnen straks ook vaccins zijn van Moderna, de farmaceut maakte begin deze maand bekend 500 miljoen doses van zijn coronavaccin aan COVAX te zullen leveren. Het Moderna-vaccin is echter nog niet goedgekeurd in Marokko.

De komst van de tweede batch valt samen met de uitbreiding van de landelijke vaccinatiecampagne naar mensen van 45 tot 50 jaar. De inenting van de nieuw aangekondigde categorieën zal parallel plaatsvinden met die van de gegadigden uit eerdere fases van de vaccinatiecampagne.

Tot dusver hebben ​​​6.17 miljoen ​mensen in Marokko de eerste coronaprik ontvangen, daarvan hebben inmiddels ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​4.5 miljoen​ ook de tweede inenting gehad.

