Israëlische 'ambassadeur' heeft Marokko verlaten

David Govrin, die momenteel dient als officieuze ambassadeur van Israël, heeft Marokko verlaten.

Dat meldt Govrin op Twitter. Hij is naar eigen zeggen om persoonlijke redenen teruggekeerd naar Israël, na de ziekenhuisopname van zijn vader.

Als leidinggevende van het Israëlisch verbindingsbureau in Rabat leidt Govrin de diplomatieke missie van Israël in Marokko. De heropening van het Israëlische verbindingsbureau in Marokko kwam tot stand nadat het Noord-Afrikaanse land ermee instemde de banden met de Joodse staat te herstellen. Marokko heeft het verzoeningsvoornemen eind december 2020 officieel gemaakt door middel van een tripartiete overeenkomst met de Verenigde Staten (VS) en Israël.

De afgelopen dagen ontstond in Marokko veel ophef over de aanwezigheid van Govrin in Marokko. Meerdere oppositiepartijen, waaronder de Democratische Arbeidersconfederatie (CDT), hebben de regering opgeroepen het Israëlisch verbindingskantoor in Rabat te sluiten en Govrin het land uit te zetten.



De oproepen waren een reactie op het oplopende Israëlische geweld in de Gazastrook. De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.



Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 10.000 Palestijnen verdreven uit hun huizen in de Gazastrook. Minstens 188 Palestijnen zijn door de Israëliërs vermoord, waaronder 55 kinderen en 33 vrouwen. Op de bezette Westelijke Jordaanoever hebben Israëlische bezettingstroepen minstens 13 Palestijnen vermoord.



Geheime relaties

Israël en Marokko onderhouden al decennia 'geheime relaties' en ondanks het gebrek aan directe vluchten heeft de Marokkaanse regering openlijk toeristen uit Israël ontvangen.



Na de Oslo-akkoorden van de jaren negentig werden de banden van Israël met Marokko in de openbaarheid gebracht. De toenmalige premier Yitzhak Rabin en de minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres waren aanwezig bij de inhuldiging van een Israëlisch verbindingskantoor.

Israël exploiteerde het verbindingskantoor in Marokko van 1994 tot 2000. Marokko had een soortgelijk kantoor in Israël, maar na de uitbarsting van de Tweede Intifada in 2000 werden de banden tussen de twee landen weer aan het publieke zicht onttrokken.

© MAROKKO.NL 2021