Marokkaanse noodhulpmiddelen voor Palestina aangekomen in Jordanië (video)

De eerste twee batches van humanitaire noodhulp zijn zondag aangekomen in de Jordaanse hoofdstad Amman.

Twee vliegtuigen van de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) kwamen zondag aan in Amman.

De hulpzendingen zijn het eerste deel van de toegezegde 40 ton aan hulpmiddelen. Koning Mohammed VI, voorzitter van het Al-Quds-comité, heeft de regering eerder deze week opgedragen de noodhulp voor Palestijnen naar de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever te sturen.

De ontvangst van de hulpmiddelen, bestaande uit basisvoedingsmiddelen, spoedeisende medische hulpmiddelen en warmtedekens, vond plaats in aanwezigheid van de Marokkaanse ambassadeur in Jordanië, Khalid Naciri, de vertegenwoordiger van Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), en de vertegenwoordiger van de Palestijnse ambassade in Jordanië.



Twee andere FAR-vluchten zijn eerder op de dag vertrokken vanuit Kenitra richting de Egyptische hoofdstad Caïro.

In Gaza zijn meer dan 188 doden gevallen, waaronder 55 kinderen en 33 vrouwen. Op de bezette Westelijke Jordaanoever hebben Israëlische bezettingstroepen minstens 13 Palestijnen vermoord.



De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

