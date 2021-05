Opnieuw tientallen luchtaanvallen Israël op Gaza, dodental richting de 200

Israël heeft in de nacht van zondag op maandag opnieuw tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook.

Palestijnse verzetsgroepen zouden onder meer raketten hebben afgevuurd op de zuidelijke steden Beër Sjeva en Ashkelon.

Persbureau AFP meldt dat op verschillende plekken sprake is van stroomstoringen. Volgens het Israëlische leger was een complex van de inlichtingendienst van Hamas "een van de doelwitten van de aanvallen".

Israël bestookt Palestina al ongeveer een week. Het gaat om het ernstigste geweld in het gebied sinds 2014. Alleen zondag al zouden in de Gazastrook zeker 42 Palestijnen zijn omgekomen, onder wie 13 kinderen, waarmee het totaal richting de 200 gaat. Aan Israëlische zijde zijn tien doden gevallen.



De onrust in Palestina laaide vorige week vrijdag op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten. De Palestijnen kwamen in opstand tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten na decennialange onderdrukking plaats maken voor Joodse kolonisten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.



