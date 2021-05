Kabinet zet tweede stap versoepeling coronamaatregelen door

De coronacijfers zijn genoeg verbeterd om de tweede ronde versoepelingen woensdag door te laten gaan.

Die waren vorige week onder voorbehoud aangekondigd, maar als de druk op de ziekenhuizen niet snel genoeg zou afnemen, kon aan een "noodrem" worden getrokken.

Dat is niet nodig gebleken, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag na coronaoverleg op het ministerie van Algemene Zaken. "Deze stap is verantwoord om nu te zetten. ". Met de tweede ronde versoepelingen wordt vooral buiten meer mogelijk.

Zo kan er in grotere groepen worden gesport en mogen zogenoemde doorstroomlocaties zoals de dierentuin of het pretpark weer open. Ook binnen kan meer: sportscholen mogen heropenen, evenals dans- en muziekscholen. Verder worden de terrastijden verruimd. Horeca mag buiten eten en drinken serveren tussen 06.00 uur en 20.00 uur. In alle gevallen blijven wel regels van kracht zoals afstand houden.



Volgens De Jonge laten de ziekenhuiscijfers een goede daling zien. Er is een daling van 30 procent ten opzichte van de piek, zei hij. De volgende stap in de versoepelingen zal naar het zich laat aanzien over drie weken plaatsvinden. Dan moet de daling van de ziekenhuiscijfers wel in dit tempo doorgaan. En als het versoepelen sneller kan, dan zullen we het sneller doen, aldus de minister. Dat is "zeker denkbaar".

Volgende week valt er een besluit over het volledig openstellen van het voortgezet onderwijs.

