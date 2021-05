40 duizend Palestijnen in Gazastrook gevlucht voor Israëlisch geweld

Zo'n 42.000 Palestijnen zijn in de Gazastrook hun huizen ontvlucht vanwege de aanhoudende Israëlische luchtaanvallen.

Dat meldt het UNRWA, een VN-organisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt. Die heeft zo'n vijftig scholen opengesteld om vluchtelingen op te vangen. Israël voert op grote schaal luchtaanvallen uit in de dichtbevolkte Gazastrook. Het ging in de nacht van zondag op maandag om tientallen bombardementen.

De Verenigde Naties zeggen dat zo'n 2500 mensen dakloos zijn geworden doordat hun huizen zijn verwoest. UNRWA-topman Philippe Lazzarini toonde zich zondag op Twitter moedeloos over de situatie in Gaza. Hij zei dat inwoners voor de bombardementen al geplaagd werden door Covid-19 en hongersnood.

De Israëlische bombardementen hebben inmiddels al het leven gekost aan meer dan 200 Palestijnen. De autoriteiten in de Gazastrook spreken over 197 doden, onder wie 58 kinderen. Op de Westelijke Jordaanoever zijn 17 Palestijnen overleden. In Israël zijn tien doden gemeld.



De onrust in Palestina laaide begin deze maand op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten. De Palestijnen kwamen in opstand tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten na decennialange onderdrukking plaats maken voor Joodse kolonisten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

© ANP 2021