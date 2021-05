Erdogan belt paus over massamoord op Palestijnen

De Turkse president Erdogan heeft paus Franciscus gebeld en gevraagd of die wil helpen de massamoord op Palestijnen in de Gazastrook te stoppen.

Erdogan zei een internationale coalitie te willen smeden die met sancties Israël onder druk kan zetten. "Israël gaat gewoon door met de moordpartijen als er geen internationale druk is om ermee op te houden", aldus Erdogan.

De paus heeft al oproepen gedaan het geweld te beëindigen en Erdogan zei dat de boodschap van de paus heel belangrijk is om de christelijke wereld en de internationale gemeenschap op een lijn te krijgen.

Heel de mensheid moet zich tegen Israël keren, aldus de Turkse president. "De barbaarsheid" van de Israëli's brengt bovendien volgens hem de hele regio in gevaar.



Zondag zei de paus dat het verlies aan onschuldige levens in de Gazastrook "afgrijselijk en onaanvaardbaar" is. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie komen dinsdag bijeen om de ontwikkelingen te bespreken.



Israëlisch geweld

De Gazastrook is het dichtstbevolkte gebied ter wereld met circa twee miljoen mensen op een strook van grofweg 40 kilometer lang en 6 tot 12 kilometer breed. Veel inwoners zijn afstammelingen van Arabieren die zijn verdreven uit andere delen van Palestina toen daar de staat Israël werd gevestigd. Israël bezette de strook vanaf de oorlog in 1967 tot 2006.

De bevolking zit letterlijk opgesloten in de strook en heeft gebrek aan onder meer gezondheidszorg, voedsel, elektriciteit, water en werk of inkomsten. Israël heeft de Gazastrook sinds 2006 meerdere malen aangevallen nadat militante Palestijnse verzetsgroepen in opstand kwamen.

In de meest recente Israëlische aanvallen zijn deze maand al meer dan tweehonderd Palestijnse doden en 1300 gewonden gevallen.

