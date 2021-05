Israël loog over bombardement op kantoren persbureaus AP en Al-Jazeera

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft nooit overlegd met de Israëliërs over het vernietigen van kantoren van internationale persbureaus in de Gazastrook

Israël voerde vorige week luchtaanvallen uit op een gebouw waarin internationale media waren gevestigd, waaronder het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP) en de Qatarese nieuwszender Al-Jazeera.

Israëliërs suggereerden dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu voorafgaand aan die aanval met de Amerikaanse president Joe Biden zou hebben gesproken. Maar Blinken zei dat de VS aan Israël om "details en een rechtvaardiging" voor het bombardement hebben gevraagd. Die kwam er niet.

De VS zijn de belangrijkste steunpilaar van Israël en ze hebben nog niet op hoge toon van deze bondgenoot geëist dat er snel een wapenstilstand moet komen met Palestijnse verzetsgroepen. Het Israëlische bezettingsleger heeft maandag laten weten dat het een vooraanstaand commandant van de Islamic Jihad, Husam Abu Harbid, heeft vermoord.



Internationale kritiek neemt toe

Israëlische media zien de terughoudendheid van de Amerikaanse regering als steun voor de aanvallen op de Gazastrook. Biden en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, hebben recent gezegd dat Israël zich immers "verdedigt tegen aanvallen".

Maar in hun Democratische Partij is er al lang een stroming die de onvoorwaardelijke steun van Washington aan Israël fel bekritiseert. Zondag hebben 28 Democratische senatoren in een gezamenlijke verklaring een wapenstilstand geëist van Israël en de Palestijnse verzetsgroepen.



In de Veiligheidsraad deed de Amerikaanse VN-ambassadeur, Linda Thomas-Greenfield, dat dit weekend echter niet. Ze zei enkel dat haar land bereid is te helpen als de "strijdende partijen" een bestand willen. Thomas-Greenfield riep wel op tot het voorkomen van acties die geweld zouden aanwakkeren, zoals het uit hun huizen zetten van Arabische inwoners van Oost-Jeruzalem. Alle partijen moeten volgens haar de "historische status quo van die heilige plaatsen respecteren".

De huidige escalatie van het geweld is naar aanleiding van de dreigende uitzetting van een reeks Arabische gezinnen die plaats moeten maken voor Joodse kolonisten.

