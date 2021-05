Israëlische ministerie haalt uit naar Nederlands-Palestijns supermodel Bella Hadid om deelname protest

De Israëlische propagandamachine draait op volle toeren en demoniseert iedereen die het durft op te nemen voor de Palestijnse bevolking.

Het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woedend gereageerd op de deelname van Bella Hadid aan een pro-Palestijnse demonstratie in New York.

Via de twitteraccount @Israel stelt de staat dat het supermodel zich zou moeten schamen voor haar uitspraken tijdens het protest. Het ministerie verdraait daarbij doelbewust de woorden van Hadid.

"Als beroemdheden als Bella Hadid ervoor gaan pleiten dat joden in zee moeten worden geworpen, dan pleiten ze voor de eliminatie van de joodse staat", was de boodschap op het Israëlische account, dat wordt beheerd door het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken, zondag. "Dit zou geen Israëlisch-Palestijns issue moeten zijn. Dit zou een menselijk issue moeten zijn. Ga je schamen."



Onder de tweet ontstond discussie over de leus van Hadid. Waar @Israel beweert dat zij "gooi de joden in de zee" ("throw the jews in the sea") roept, stellen anderen dat de demonstranten scandeerden: "van de rivier tot de zee" ("from the river tot the sea"), als onderdeel van een slogan waarin die woorden gevolgd worden door "Palestina zal vrij zijn" ("Palestine will be free"). Het ministerie wordt in de comments veelvuldig beschuldigd van propaganda.

De in de VS geboren Hadid heeft een Nederlandse moeder en een Palestijnse vader. Ze heeft zich de afgelopen week op social media vaak uitgesproken over het opgelaaide Israëlische geweld. Tijdens de demonstratie in New York had ze een Palestijnse vlag bij zich en droeg een keffiyeh, een traditioneel Palestijns kledingstuk.

