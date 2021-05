Vrouw (27) overleden na beschieting auto in Amsterdam Nieuw-West (video)

Bij de beschieting van een auto met twee inzittenden in de Maassluisstraat in de Amsterdamse wijk Nieuw-West is een 27-jarige vrouw overleden.

De vrouw uit Amsterdam bestuurde de auto, en raakte gewond bij de beschieting. Afgelopen nacht is ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden, meldt de politie.

De schietpartij vond zondagavond plaats rond 19.40 uur. Hoewel de 27-jarige bestuurster gewond raakte, reed ze door. De bijrijder bleef ongedeerd. Ook in de ramen van een woning zaten kogelgaten, en op straat zijn veel hulzen aangetroffen.

De twee schutters, die gebruikmaakten van automatische vuurwapens, gingen er na de beschieting vandoor in een zilvergrijze bestelauto. Die auto werd bestuurd door een derde verdachte. In de August Vermeylenstraat in West werd later een bestelauto in de brand gestoken.



De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de schietpartij en het uitgebrande voertuig. In de auto werden automatische vuurwapens gevonden.

In verband met de zaak is een 20-jarige verdachte aangehouden. Er worden verder geen mededelingen gedaan over de mogelijke rol van de verdachte in de zaak.



Zondagavond meldde de politie nog dat er rond 19.45 uur op de Cornelis Lelylaan drie mannen gearresteerd werden voor mogelijke betrokkenheid bij de beschieting in de Maassluisstraat. In de auto van het drietal zouden automatische vuurwapens zijn gevonden, maar na onderzoek bleek het om een airsoftwapen te gaan. Dat zijn gas- of veerdrukwapens om plastic balletjes mee te schieten. Deze wapens lijken exact op echte wapens.

Volgens de politie is er geen link tussen de drie aangehouden mannen en het schietincident eerder op de avond.

