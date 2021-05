Marokko: 3,3 miljard DH binnen geharkt met 'solidariteitsbelasting'

De stand van de opbrengsten van de maatschappelijke solidariteitsbijdrage stond eind april op 3,3 miljard DH (€ 307 miljoen).

Dat meldt de Marokkaanse Minister van Financiën Mohamed Benchaaboun.

De sociale solidariteitsbijdrage werd dit jaar opgenomen in de Financieringswet 2021. Iedereen betaalt 1,5 procent belasting over het jaarlijkse netto-inkomen boven de 240.000 DH (€ 22.000).

Bedrijven betalen tussen de 1,5 en 3,5 procent, afhankelijk van de nettowinst:

1,5% voor bedrijven met een nettowinst van 1 tot 5 miljoen DH;

2,5% voor bedrijven met een nettowinst van 5 tot 40 miljoen DH;

3,5% voor bedrijven met een nettowinst hoger dan 40 miljoen DH.

De extra inkomsten zijn bedoeld om de eerste fase van het socialezekersheidstelsel te financieren. Benchaaboun schat dit jaar tussen de 5 en 6 miljard DH (€ 465 miljoen - € 560 miljoen) binnen te kunnen halen.

Koning Mohammed VI heeft in april het koninklijk initiatief voor sociale zekerheid aangekondigd. Het project is bedoeld om de financiële druk op de arbeidersklasse in Marokko te verlichten en zal nieuwe gezondheidsvoordelen opleveren voor Marokkaanse arbeiders zoals boeren, ambachtslieden en andere zelfstandigen zonder personeel.

In de troonrede ter gelegenheid van zijn 21e troondag beloofde Mohammed VI dat binnen vijf jaar alle Marokkanen voorzien zullen zijn van sociale zekerheid. "Dit maatschappelijke project vormt een echte sociale revolutie omdat het directe en tastbare effecten zal hebben op de verbetering van de levensomstandigheden van de burgers.", zei de koning destijds.

© MAROKKO.NL 2021