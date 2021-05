'Meer vrijheid voor horeca die gasten vraagt om negatieve test'

Horecabedrijven die een recente negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs voor gasten verplicht stellen, kunnen in juni mogelijk rekenen op meer versoepelingen dan bedrijven die dit niet doen.

Op dit beleid lijkt het kabinet aan te sturen, maakt de Horeca Alliantie op uit een gesprek dat het samenwerkingsverband maandag voerde met demissionair minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken.

"Restaurants en cafés die hun gasten vragen om een recente sneltest, zouden dan mogelijk meer mensen en gezelschappen mogen toelaten", legt Frans van Rooij van de Horeca Alliantie uit. Hij voert het woord namens de samenwerking van de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO), de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) en het Nederlands Horeca Gilde (NHG).

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt het voorstel "onbespreekbaar". Uit een recente enquête onder KHN-leden zou naar voren komen dat het overgrote deel van de horecaondernemers niet bereid is om testbewijzen in te zetten als voorwaarde voor toegang tot restaurants of cafés. Volgens KHN-voorzitter Robèr Willemsen mogen testbewijzen ook niet in de weg staan van "voortvarend vaccineren, het ons houden aan de basisregels én de wil om het normale leven weer op te pakken."



Serieus

De Horeca Alliantie neemt het idee van het vragen om negatieve coronatests in de horeca naar eigen zeggen wel serieus. Van Rooij benadrukt dat ondernemers niet verplicht zijn om gasten naar zo’n test te vragen. "Bedrijven die het wel willen, geef je in elk geval meer mogelijkheden." Ook voor medewerkers kan het een groter gevoel van veiligheid geven als alle gasten in een café of restaurant negatief getest zijn, meent Van Rooij.

De Horeca Alliantie keert zich wel tegen een maximum aantal gasten per ruimte. "Wij hebben altijd gepleit voor een maximum aantal personen per vierkante meter in de horeca. Zeker voor grotere restaurants is dat van belang."

© ANP 2021