Marokko: Toerismebureau sluit overeenkomsten met touroperators Emiraten

Het Marokkaanse Nationale Bureau voor Toerisme (ONMT) en een delegatie van Marokkaanse touroperators is dit jaar aanwezig op de 28e editie van de Arabian Travel Market (ATM) in Dubai.

De vakantiebeurs wordt gehouden tussen 16 en 19 mei en is de eerste grote fysieke vakantiebeurs sinds de start van de coronapandemie. Op de beurs worden fysieke bijeenkomsten gecombineerd met virtuele deelname.

Volgens ONMT-directeur Adel El Fakir is de aanwezigheid van Marokko op de vakantiebeurs een kans om reisbestemming Marokko weer op de kaart te zetten en wereldkundig te maken dat het Noord-Afrikaanse land zich voorbereid om op korte termijn weer toeristen te zullen ontvangen.

De Marokkaanse aanwezigheid op de beurs is des te belangrijker gezien het feit dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) momenteel de enige bronmarkt in het Midden-Oosten is die haar onderdanen toestaat te reizen.



Volgens El Fakir zijn inmiddels al drie overeenkomsten gesloten met grote spelers in de Emiraatse toeristische sector. De drie touroperators zullen pakketreizen naar Marokko aanbieden naar onder meer Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech en Agadir.

ONMT zet momenteel alles in om de noodlijdende reisbranche in Marokko te reanimeren. Als voorbereiding op de hervatting van de toeristische activiteit in Marokko is onlangs gestart met de promotiecampagne voor binnenlands toerisme.

