Amnesty roept ICC op tot onderzoek naar Israëlische bombardementen op mediatoren Gaza

Amnesty International heeft maandag opgeroepen tot een onderzoek naar de vernietiging van de al-Jalaa-toren in de Gazastrook.

Bij een Israëlische raketaanval in de Gazastrook werd zaterdag doelbewust het gebouw getroffen met daarin kantoren van internationale media, waaronder persbureau Associated Press (AP) en nieuwszender al-Jazeera.

"De luchtaanval past in een patroon van Israëls collectieve bestraffing van de Palestijnse bevolking.", luidt de verklaring van de mensenrechtenorganisatie. In het pand bevonden zich naast internationale media ook kantoren van andere organisaties en appartementen.

"Directe aanvallen op burgers zijn oorlogsmisdaden", zei Amnesty International op Twitter, eraan toevoegend "ernstig bezorgd" te zijn over het stijgende dodental in de Gazastrook.



De in Londen gevestigde rechtengroep riep het Internationaal Strafhof in Den Haag op om ook de aanval van Israël op het vluchtelingenkamp Al-Shati te onderzoeken. Israëlische raketten hebben twee Palestijnse moeders en acht kinderen gedood in het vluchtelingenkamp Al-Shati in de zuidelijke Gazastrook.

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn sinds vorige week minstens 198 Palestijnen gedood, waaronder 58 kinderen en 35 vrouwen, bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Meer dan 1.235 Palestijnen zijn gewond geraakt en tientallen gebouwen zijn verwoest of beschadigd tijdens de Israëlische aanvallen.

© MAROKKO.NL 2021