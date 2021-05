Marokko: Ruim 150 jongeren zwemmen naar Ceuta (video)

Zo'n 150 Marokkaanse migranten zijn er maandagochtend in geslaagd zwemmend de Spaanse enclave Ceuta te bereiken.

De massale groepsmigratie begon in de nacht van zondag op maandag. Beelden van het tafereel gaan rond op sociale netwerken.

De meeste migranten kwamen aan via de noordgrens van Benzu. Volgens de Spaanse pers gaat het in sommige gevallen om complete gezinnen.

Het is de tweede massale migratiepoging in minder dan een maand tijd. Eind april hebben zo'n 120 jongeren een soortelijke poging uitgevoerd in Fnideq.



Op beelden was te zien dat tientallen Marokkanen in de rij stonden op het Marokkaanse strand om op een koude en regenachtige dag naar Ceuta te zwemmen. Tegelijkertijd werd ook het grenshek rondom de Spaanse enclave bestormd.

De nieuwe migratiepogingen lijken het gevolg te zijn van versoepelde controles aan Marokkaanse zijde van de grens. Rabat en Madrid staan op gespannen voet met elkaar sinds de recente Spaanse verwelkoming van de Polisario-president Brahim Ghali.

© MAROKKO.NL 2021